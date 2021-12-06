وفاة مفاجئة لرئيس مهرجان أوسكار العرب عن عمر 33 عاما

توفي الإعلامي الليبي مهند الغزاوي، وهو مؤسس ورئيس مهرجان أوسكار العرب، عن عمر ناهز 33 عاما، عقب صراع مع المرض.

وحسب الفريق الطبي المعالج للإعلامي، فإن الفقيد أصيب بهبوط حاد في الدورة الدموية. كما كان يعاني طوال الفترة الماضية من التهاب شديد في القولون.

وجاء في موقع مجلة “سيدتي”، إن معاناة الإعلامي الراحل مع المرض، بدأت شهر أكتوبر الماضي، أثناء تواجده في مصر للتحضير للدورة الخامسة من المهرجان التي عقدت مؤخرا.

وتم تشخيص حالة الغزاوي الصحية وقتها بأنها التهاب شديد بالقاولون، أفقده الكثير من الوزن خلال أياماً قليلة.

وعقب انتهاءه من فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان، توجه إلى بلده ليبيا، ولم يلق تحسن ملحوظ في حالته.

ليتفاجأ منذ يومين بتعرضه لألم شديد في منطقة البطن دخل على اثرها إحدى مستشفيات طرابلس، والذين شخصوا حالته بأنها هبوط حال بالدورة الدموية. ومكث الراحل يومين بالمستشفى، إلى أن فارق الحياة.

وكشف نقيب المهن الموسيقية في تونس، ماهر الهمامي، في تصريحات صحفية، أن مهند الغزاوي توفي إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وكان الراحل يعاني من ألم في معدته خلال الساعات الأخيرة في حياته، بالإضافة إلى أنه كان يعني من مشاكل في التنفس بشكل عام في حياته.

كما كشف أن مهند الغزاوي كان يريد إقامة الدورة السادسة من مهرجان أوسكار العرب في تونس، بعدما كانت الدورة الخامسة في مصر. كما كان الإعلامي الراحل يريد إقامة المهرجان في مسقط رأسه ليبيا.

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