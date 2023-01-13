وفاة مفاجئة للمغنية ليزا ماري بريسلي الابنة الوحيدة لإلفيس بريسلي

توفيت الطفلة الوحيدة لأسطورة الروك الأمريكية إلفيس بريسلي، ليزا ماري بريسلي يوم أمس الخميس. حيث تم نقلها إلى المستشفى في لوس أنجلوس بعد سكتة قلبية.

وتوفيت المغنية ليزا ماري بريسلي، ابنة إلفيس بريسلي، أسطورة موسيقى الروك أند رول. عن عمر يناهز 54 عامًا ، بحسب ما أعلنت عائلتها في بيان.

وقال أحد المندوبين الذين طلبوا الحفاظ على خصوصيتهم “بريسيلا بريسلي وعائلة بريسلي مصدومان ومدمران. بسبب الموت المأساوي لحبيبتهما ليزا ماري”.

ونُقلت ابنة “الملك” إلى المستشفى صباح أمس الخميس، حيث وُضعت على أجهزة الإنعاش بعد إصابتها بسكتة قلبية. بحسب موقع TMZ، الذي اعتمد على مصادر مجهولة.

وكانت ليزا ماري بريسلي “فاقدة للوعي” عندما اكتشفتها مدبرة منزلها في منزلها في الصباح في كالاباساس. إحدى ضواحي لوس أنجلوس الراقية،

ووفقًا للموقع. أجرى زوجها السابق داني كيو، الذي يعيش أيضًا في العقار، الإنعاش القلبي الرئوي. حتى وصل المسعفون ونقلوها إلى المستشفى.