وفاة مفاجئة للممثل الأمريكي الشهير راي ليوتا

توفي الممثل الأمريكي راى ليوتا،عن عمر 67 عاما، أثناء نومه بجمهورية الدومنيكان، إذ كان يتواجد هناك لتصوير فيلم “مياه خطرة”.

ولعب ليوتا دور البطولة في أفلام مثل Field of Dreams و Unlawful Entry و Copland و Hannibal و Something Wild. والتي أكسبته ترشيحًا لجائزة Golden Globe عن دوره في دور Ray Sinclair.

وكان دوره الأكثر شهرة هو لعب رجل العصابات هنري هيل في فيلم Goodfellas. دراما مارتن سكورسيزى عام 1990 حيث لعب دور البطولة إلى جانب روبرت دى نيرو وجو بيسكي.

ولد ليوتا في عام 1954 في نيو جيرسى، ثم التحق بجامعة ميامى حيث درس التمثيل.

وفقًا لسيرته الذاتية كانت أول أعماله على الشاشة فى فيلم Hardhat and Legs عام 1980، وهو فيلم تلفزيوني لعب فيه دور العائلة.

طالع أيضا:

إنجلينا جولي حذرت جوني ديب من الزواج بآمبر هيرد