وفاة مفاجئة لمغني الراب والمنتج الأمريكي “KA”

توفي مغني الراب والمنتج الأمريكي كا “بشكل غير متوقع” يوم السبت 12 أكتوبر عن عمر يناهز 52 عاما. بحسب رسالة نشرها أحباؤه على حسابه على إنستغرام.

هو في الأصل من بروكلين وعضو في مجموعة Natural Elements.

وعمل ” KA” أيضًا، إلى جانب حياته المهنية كفنان، كرجل إطفاء في نيويورك.

وبذلك كان من أوائل الأشخاص الذين هبوا لمساعدة ضحايا الهجمات على مركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر 2001. كما هو محدد في البيان الصحفي الصادر عن أقاربه.

وتابع البيان الصحفي: “لقد عمل في إدارة الإطفاء بمدينة نيويورك لمدة 20 عامًا. وخاطر بحياته لحماية المواطنين (…) لقد ترك إرثًا استثنائيًا كفنان”.

ولد “كا” في براونزفيل، واسمه الحقيقي قاسم رايان، وبدأ عمله في مجموعة الراب في نيويورك Natural Elements. في عام 2008، انطلق منفردًا بألبومه الأول الذي نال استحسان النقاد، Iron Works.

ملتزمًا بفكرة البقاء فنانًا مستقلاً طوال حياته المهنية، أصدر “كا” 11 ألبومًا من إنتاج علامته التجارية الخاصة Iron Works.

كما قام بتنظيم الحفلات بنفسه للترويج لسجلاته. وأصدر ألبومه الأخير The Thief Next To Jesus في أوت الماضي.

وبعد إعلان وفاته، قام العديد من الفنانين بتكريمه على شبكات التواصل الاجتماعي. مثل الدي جي والمنتج الأمريكي The Alchemist.