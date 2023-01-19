وفاة مفتش شرطة أثناء تأدية مهامه في تيزي وزو

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، عن وفاة شرطي وإصابة آخر بجروح بليغة، بعد تعرضهما لاعتداء بالسلاح الأبيض أثناء تأدية المهام، بولاية تيزي وزو، منتصف ليلة أمس الأربعاء.

وحسب بيان لذات المصلحة، وقعت الحادثة بعد التدخل الفوري لقوات شرطة فريحة، استجابة لنداء نجدة بوجود شخص في حالة هيجان.

حيث كان المعني يقوم بالاعتداء على أفراد عائلته داخل المسكن، بوسط المدينة.

وفاجأ هذا الأخير، في محاولة لتهدئتة بعين المكان، عنصرين من قوات الشرطة بسلاح أبيض.

وأصاب المعتدي كل من مفتش الشرطة شالة سمير بطعنة قاتلة، وزميله عون الشرطة بجروح بليغة.

وتم توقيف المعتدي والذي يبلغ من العمر 35 سنة من قبل مصالح الشرطة، مع فتح تحقيق تحت إشراف النيابة المختصة.

هذا ويتقدم المدير العام للأمن الوطني فريد بن الشيخ، بتعازيه الخالصة إلى عائلة المرحوم وكافة أسرة الأمن الوطني.

مُتمنيا الشفاء العاجل للشرطي المصاب، المتواجد تحت الرعاية المركزة بمستشفى عزازقة.

وأشار البيان، إلى أن شهيد الواجب الوطني، شالة سمير والذي يبلغ من العمر 46 سنة، متزوج وأب لطفلتين، ويقيم بقرية أخربان ببلدية فريحة في تيزي وزو.