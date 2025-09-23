وفاة مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز آل شيخ

أعلن الديوان الملكي السعودي، يوم الثلاثاء، وفاة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء.

وقال البيان إنه سيصلى على مفتي عام السعودي الشيخ الفقيد عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض بعد صلاة عصر هذا اليوم.

في حين، أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإقامة صلاة الغائب على الفقيد أيضا في المسجد الحرام في مكة المكرمة. والمسجد النبوي في المدينة المنورة وجميع مساجد المملكة بعد صلاة العصر هذا اليوم.

كما وصف البيان الفقيد بأنه من أعلام العلم الشرعي والإفتاء في المملكة والعالم الإسلامي. وكرّس حياته لخدمة الدين، والإفتاء. ونصح الأمة وولاة الأمر من خلال موقعه في هيئة كبار العلماء ومؤسسات دينية رسمية أخرى.

من هو عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ؟

عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ (ولد 1362 هـ / 1943 م - 1 ربيع الآخر 1447هـ /23 سبتمبر 2025. عالم سعودي ومفتي المملكة العربية السعودية سابقًا، ورئيس هيئة كبار العلماء والبحوث العلمية والإفتاء سابقًا. من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وهو الخطيب السادس من خطباء عرفة في العهد السعودي. كما استمرَّ في خطابة الحجيج في مسجد نمرة 35 عامًا، من 1402-1436 / 1982- 2015م. وهو بذلك أطول خطيب يخطب في عرفة على مدار تاريخ أمَّة الإسلام.

كما قرأ على الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية كتاب التوحيد والأصول الثلاثة والأربعين النووية وذلك من عام 1374 هـ حتى عام 1380 هـ، كما قرأ على الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة. ورئيس هيئة كبار العلماء الفرائض في عام 1377 هـ وعام 1380 هـ. كما قرأ على الشيخ عبد العزيز بن صالح المرشد الفرائض والنحو والتوحيد وذلك في عام 1379 هـ. وفي عام 1375 هـ. و 1376 هـ قرأ على الشيخ عبد العزيز الشثري عمدة الأحكام وزاد المستقنع.

وفي عام 1374 هـ التحق بمعهد إمام الدعوة العلمي بالرياض. ثم تخرج منه ليلتحق بكلية الشريعة بالرياض عام 1380 هـ وحصل على شهادة الليسانس في العلوم الشرعية واللغة العربية منها وذلك في العام الجامعي 1383 / 1384 هـ. ثم عين مدرسا في معهد إمام الدعوة العلمي بالرياض من عام 1384 هـ حتى عام 1392 هـ. كما انتقل إلى كلية الشريعة بالرياض التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حيث كان يعمل أستاذاً مشاركا فيها، وبالإضافة إلى التدريس بها يقوم بالإشراف والمناقشة لرسائل الماجستير والدكتوراه في كل من كلية الشريعة ، وأصول الدين. والمعهد العالي للقضاء التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وكلية الشريعة التابعة لجامعة أم القرى بمكة المكرمة. بالإضافة إلى التدريس بالمعهد العالي للقضاء بالرياض، والعضوية والمشاركة بالمجالس العلمية بالجامعة.