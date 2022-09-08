وفاة ملكة بريطانيا إليزابيت الثانية عن عمر 96 عاما

أعلن القصر الملكي البريطاني، عن وفاة الملكة إليزابيت الثانية عن عمر يناهز 96 عاما.

وكان أبناء الملكة إليزابيت وأبناءهم على رأسهم ولي العهد الأمير تشارلز، قد وصلوا إلى مقر إقامة الملكة في قلعة بالمورال بأسكتلندا. اليوم بعد تدهور حالة الملكة.

وكانت الملكة اليزابيت قد عينت أول أمس الثلاثاء ليز تراس، رئيسة وزراء جديدة للبلاد وتم تصويرها وفي قلعة بالمورال في إسكتلندا.