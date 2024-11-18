وفاة ملك جمال الأردن أيمن العلي بعد معاناة طويلة

فجع الشارع الأردني، فجر اليوم الاثنين، بخبر وفاة الشاب أيمن العلي، الناشط على مواقع التواصل الإجتماعي، والمُلقب بـ”ملك جمال الأردن”، بعد معاناة طويلة مع سرطان المعدة.

وأكدت وسائل إعلام أردنية صباح اليوم، وفاة الناشط الأردني أيمن العلي، وقالت إنه سيجري تشييع جثمانه اليوم.

وصرحت والدة أيمن قبل نحو أسبوع، بأن نجلها توقف عن تلقي العلاج الكيماوي، معتمدًا فقط على المسكنات في أيامه الأخيرة.

وقالت: “كل أم تتمنى لو تكون هي من تمرض بدلاً من فلذة كبدها، ولكن هذا قضاء الله ولا اعتراض على حكمه. الحمد لله… أسأل الله أن يمنح القوة لكل أم تعيش مثل هذه المعاناة”.

وتلقى أيمن العلي، دعما كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي، من نشطاء، ومشاهير الوطن العربي. ومنهم النجم المصري تامر حسني الذي علق على أحد منشوراته متمنيا له الشفاء.

كما انضمت الممثلة المصرية هنا الزاهد، التي ناشدت جمهورها الدعاء للعلي عبر حسابها الرسمي.

وشارك ايمن العلي، مقطع مصور تلقاه من متابعيه من غزة، متأثراً بالدعاء له بالشفاء.

وكتب قائلاً: “أجمل شيء شفته بحياتي هذا اليوم، والله بحبكم من قلبي. الله يسعدكم ويعطيكم الصحة، الله ينصركم يا رب”.

وقبل نحو عام، أعلن الراحل أيمن العلي، المعروف بلقب “ملك جمال الأردن”، إصابته بمرض السرطان. ما أثار موجة واسعة من التعاطف والدعم عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وشارك العلي متابعيه تفاصيل رحلته مع المرض، ونشر صوراً له أثناء تلقيه العلاج داخل المستشفى.

ومنذ الإعلان عن إصابته، حرص العلي على مواجهة المرض بعزيمة لا تلين، متعهداً بعدم الاستسلام رغم قسوة العلاج.

ووثّق العلي لحظات صعبة من رحلته، بما في ذلك الجلسات الأولى للعلاج الكيميائي. حيث ظهر مبتسماً رغم الألم، مؤكداً أنه يتحدى المرض بإيمان وصبر.

وكان العلي قد أشار في تصريحات سابقة إلى أن الدعم النفسي من عائلته وأصدقائه، إضافة إلى دعاء محبيه، كان له دور كبير في تعزيز إرادته.