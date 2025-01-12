وفاة ممثل شهير في حريق لوس أنجلوس

توفي النجم الأسترالي السابق، روري سايكس، عن عمر ناهز الـ32، بعد اندلاع النيران في كوخه، إثر الحرائق التي تداهم لوس أنجلوس، في الولايات المتحدة الأميركية.

واشتهر الممثل، في مرحلة الطفولة في برنامج “Kiddy Kapers” البريطاني في التسعينيات.

ووفق موقع “Page 6″، أعلنت شيلي سايكس، والدة الممثل الشاب الذي عاش مع الشلل الدماغي، خبر وفاته عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتبت: “ببالغ الحزن، علي أن أعلن وفاة ابني الجميل روري سايكس في حرائق ماليبو.. لقد تحطم قلبي تمامًا”.

وكشفت شيلي أن ابنتها توفي في كوخه في عقار العائلة، وأوضحت أنها لم تتمكن من إخراج روري من منزله المحترق. بسبب معاناته من صعوبة في المشي نظرًا لحالته الصحية.

وبعد فشل اتصالها برقم الطوارئ، هرعت إلى مركز الإطفاء المحلي، لكن بحلول الوقت الذي عادت فيه بالمساعدة، كان الأوان قد فات. إذ توفي روري متسممًا بأول أكسيد الكربون.

واستذكرت الأم لحظاتها الأخيرة مع نجلها، إذ قالت وهي تبكي: “قال لي، أمي، اتركيني.. لا يمكن لأم أن تترك طفلها”.

وأضافت: “لقد تغلب على الكثير من العمليات الجراحية والعلاجات لاستعادة بصره والقدرة على تعلم المشي.. على الرغم من الألم، لا يزال متحمسًا للسفر حول العالم معي. من إفريقيا إلى القارة القطبية الجنوبية. وأسس روري منظمة Happy Charity لمساعدة الآخرين المحتاجين، وكان متحدثًا ملهمًا في سن الثامنة”.