وفاة ممثل كوري شهير بطريقة غامضة

رحل عن عالمنا الممثل الكوري الشهير سونغ جاي ري، الثلاثاء، عن عمر يناهز 39 عاماً، بطريقة غامضة.

وعثر على جثمان الممثل الشهير في منزله بسيول، حيث كشفت التحقيقات الأولية عن وجود رسالة مكتوبة بخط يده.

وتواصل السلطات الكورية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث. حيث تسعى لفهم الأسباب التي دفعت سونغ جاي ريم إلى اتخاذ قراره المصيري.

وبالرغم من أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الوفاة ناجمة عن انتحار إلا أن الشرطة لم تستبعد أي احتمال آخر. كما تعمل على فحص جميع الزوايا.

هذا ولم يتم الكشف عن محتوى الرسالة التي عثر عليها بجانب جثة الممثل.

ومن المتوقع أن تلقي هذه الرسالة الضوء على الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار الصعب.

ويرغب جميع محبي سونغ جاي ريم معرفة سبب وفاته الغامضة. خاصة وأنهم لم يلاحظوا أي علامات تدل على أنه يعاني من أي مشاكل نفسية أو صحية.

وبدأ سونغ جاي، مسيرته الفنية كعارض أزياء، وسرعان ما تحول إلى أحد أشهر الوجوه في عالم الموضة الكورية.

كما لم يكتفى جاي ريم بالنجاح في مجال العروض بل انتقل إلى عالم التمثيل. حيث قدم مجموعة متنوعة من الأدوار التي حصلت على إعجاب الجمهور.

وأثارت وفاة سونغ جاي ريم صدمة كبيرة في صفوف معجبيه حول العالم. الذين عبروا عن حزنهم العميق على رحيل نجمهم المفضل.