وفاة ممرضة بفيروس كورونا حامل في شهرها السابع  بخنشلة

توفيت أمس الأحد، ممرضة بفيروس كورونا حامل في شهرها السابع، بمستشفى الامومة والطفولة صالحي بالقاسم بخنشلة.

وكانت الممرضة الراحلة ” عالية شمس نور الهدى”’، والبالغة 28 سنة، تعمل في مستشفي سعدي معمر بششار، كمساعدة تمريض للصحة العمومية مصلحة الولادة بمستشفى سعدي معمر بششار ولاية خنشلة.

وأفادت مصادر “النهار”، أن الفقيدة أخضعت لعملية قيصرية قبل أن تفيض روحها على النفاس، حيث وضعت مولودة في شهرها السابع على قيد الحياة.

وأشارت ذات المصادر أنه تم رفض طلب الممرضة، بخصوص الإستفادة من عطلة إستثنائية