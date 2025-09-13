وفاة مناصريّن لشبيبة القبائل في حادث مرور

استيقظت أسرة شبيبة القبائل، على وقع حادث أليم، أودى بحياة مناصرين اثنين للفريق، في حادث مرور، أثناء عودتهما من وهران.

وقدمت إدارة شبيبة القبائل، في بيان عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” تعازيها في وفاة المناصرين فريد مزيان ومحمد فلوس.

مشيرة إلى أن المناصرين المعروفين بتعلقهما الكبير، باللونين الأخضر والأصفر، لقيا حتفهما. إثر حادث مرور في طريق العودة من وهران، بعد مشاهدة لقاء الفريق أمس، أمام المولودية المحلية.