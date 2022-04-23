وفاة مناصر المولودية حسبلاوي في ظروف غامضة ببلغاريا وجثته مفقودة!

توفي مناصر مولودية الجزائر أحمد منصف حسبلاوي في ظروف غامضة في بلغاريا، خلال رحلة “حرقة” من اليونان.

كما قالت مصادر، ان جثة حسبلاوي مفقودة إلى حد كتابة هته الأسطر.

وتعتبر اليونان وبلغاريا الواجهتان المفضلتان لـ “الحراقة” للتنقل برا إلى اوروبا وراء البحث عن حياة جديدة.

كما تداولت صور كثيرة عبر صفحات المواقع التواصل الإجتماعي للمناصر الذي ترك بصمته وذكريات لدى أنصار الفريق العاصمي.

وطالب أنصار الفريق العاصمي بالمساعدة من أجل إرجاع جثة حسبلاوي إلى أرض الوطن.

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