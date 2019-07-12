وفاة مناصر بسكتة قلبية بالعفرون بعد تضييع بونجاح ضربة الجزاء

توفي أمس مناصر يبلغ من العمر 36 سنة داخل مقهى بوسط مدينة العفرون الواقعة غرب ولاية البليدة.

وذلك أثناء مشاهدته لمقابلة المنتخب الوطني الجزائري ضد منتخب كوت ديفوار لحساب الدور الربع نهائي من كأس إفريقيا 2019 بمصر.

حيث أصيب هذا الأخير بنوبة قلبية ، أين تم نقله على جناح السرعة إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى العفرون لتلقي العلاج لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد إصابته بسكتة قلبية.

وحسب ذات المصدر فإن المناصر كان يشاهد اللقاء داخل مقهى يدعى مقهى الحراشي على الأعصاب بسبب صعوبة المباراة.

حيث أصيب هذا الأخير بإنهيار عصبي بعد تضييع اللاعب بغداد بونجاح للهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الشوط الثاني.

للإشارة فإن الضحية يقيم بحي 300 مسكن بوسط مدينة العفرون.