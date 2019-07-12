وفاة مناصر للخضر من قسنطينة خلال احتفالات فوز الخضر بسكيكدة

لقي، ليلة أمس، مناصر للمنتخب الوطني من ولاية قسنطينة ، حتفه بالطريق الولائي الرابط بين بلديتي سكيكدة وفلفة، وتحديدا قبالة شاطئ العربي بن مهيدي خلال الاحتفالات التي انطلقت بعد فوز الخضر في لقاء الدور الربع نهائي أمام الفريق الايفواري.

وحسب ما توفر من معلومات فإن الأمر يتعلق بالمدعو ( ز،ع،أ) البالغ من العمر 53 سنة ينحدر من ولاية قسنطينة، كان في رحلة استجمام بالقرب من الشاطئ العسكري قبل أن يخرج للمشاركة في الاحتفالات قبل أن تصدمه سيارة سياحية من نوع ” كيا” أردته قتيلا بعين المكان.

هذا وقد تدخل أعوان الحماية المدنية لتحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدينة، فيما باشرت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لتحديد الملابسات الحقيقية للحادث.