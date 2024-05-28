وفاة مناصر و إصابة آخرين قبل إنطلاق مواجهة ترجي مستغانم وجمعية وهران

توفي مناصر وأُصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، بملعب محمد بن سعيد بمستغانم، اليوم الثلاثاء، عقب سقوطهم من المدرجات.

بمناسبة حضورهم المواجهة الحاسمة لترجي مستغانم أمام جمعية وهران، برسم الجولة 29، من بطولة القسم الثاني هواة وسط غرب.

وشهدت مدرجات ملعب محمد بن سعيد بمستغانم، تواجد عشرات الآلاف من المناصرين، وتسبب التدافع بينهم لسقوط العشرات منهم من المدرجات، نتج عن ذلك وفاة مناصر وإصابة آخرين بجروح.

هذا ويتصدر الترجي جدول ترتيب بطولة القسم الثاني هواة وسط غرب، برصيد 69 نقطة، بعد مرور 29 جولة. وبفارق 5 نقاط عن الملاحق رائد القبة صاحب 64 نقطة.

وسيكون “الحواتة” أمام فرصة تحقيق صعود تاريخي للرابطة المحترفة، حيث سيكون التعادل في مواجهة “لازمو” كافيا لتحقيق ذلك قبل جولة من ختم الموسم.