وفاة مواطن بسكتة قلبية متأثرا بهدم منزله بقرار إداري في تلمسان!

الحادثة تحوّلت إلى قضية رأي عام واحتجاجات عارمة أمام مقر دائرة “عين تالوت”

عاش، أمس، محيط مقر دائرة “عين تالوت” شرق ولاية تلمسان، على وقع احتجاجات عارمة، شارك فيها عدد كبير من المواطنين، وذلك من أجل التعبير عن سخطهم الكبير على محاولة هدم جانب من مسكن موسع ملك لشاب يبلغ من العمر 25 عاما، والذي وافته المنية جراء تعرضه لسكته قلبية خلال تقرب السلطات من بنايته لتنفيذ قرار الهدم.

وسرعان ما تحولت تلك القضية من قضية شخصية إلى قضية رأي عام، حيث انتفض عدد من سكان المنطقة مع أقارب الضحية ضد تداعيات المحاولة، التي اعتبروها سابقة خطيرة، كونها جاءت بالموازاة مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية، كما أنها انتهت بفاجعة وفاة.

واستنكر المواطنون المحتجون هكذا قرارات لا تراعي فيها السلطات النتائج الوخيمة التي قد تنجر عن تطبيقها على أرض الواقع، وردد المحتجون شعارات تطالب برحيل رئيس الدائرة وفصله من منصبه، مشددين على ضرورة تطبيق القانون على الجميع من دون استثناء، باعتبار أن مسكن الضحية الذي أخضعه لعملية توسعة، يقع في بقعة بها سكنات تحظى بنفس الصفة التوسعية والتي تغاضت عنها السلطات.

وطالب أقارب الفقيد بتعويضات عما حدث، ملوحين بمتابعة كافة المتسببين في وفاة فلذة كبدهم قضائيا، في انتظار ما ستقرره السلطات الولائية بخصوص هذه الأحداث.