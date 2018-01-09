وفاة مواطن في الإحتجاجات بتونس

لقي مواطن تونسي مصرعه في الاحتجاجات المناضهة للحكومة، على خلفية زيادة الأسعار وارتفاع الضرائب، حسب وسائل إعلام محلية.

واتسع نطاق الاحتجاجات التي تصدت لها الشرطة، ليشمل 10 مدن تونسية.

وتأتي هذه التظاهرة في المدينتين الواقعتين قرب الحدود الجزائرية، كتصعيد لحركة احتجاجية بدأها العشرات، الأحد، في العاصمة تونس.

وتتضمن ميزانية 2018 زيادات في بعض المواد ورفع الضرائب على الاتصالات الهاتفية والتأمين.

ورفع أسعار البنزين وبعض المواد الأخرى مثل الشاي والقهوة والأدوية.

إضافة إلى اعتزام الحكومة اقتطاع واحد بالمائة من رواتب كل الموظفين، كمساهمات للصناديق الاجتماعية التي تعاني عجزا.