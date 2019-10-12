وفاة موقوف داخل مقر للشرطة في البليدة والنائب العام يأمر بالتحقيق

توفي صبيحة اليوم السبت، شاب موقوف في قضية جزائية، داخل مقر للشرطة، في ولاية البليدة.

وقالت مصادر مطلعة إن الشاب جرى توقيفه في إطار قضية مخدرات، ليتم وضعه في الحجز تحت النظر، في انتظار التحقيق معه.

وأوضحت المصادر أن الشاب المتوفي، يدعى “سمير. غ”، ولم يكن يعاني من أي مرض.

من جهة أخرى، أصدرت مصالح أمن ولاية البليدة، مساء اليوم، بيانا، أعلنت فيه عن وفاة الشاب الموقوف.

وقال البيان إن شخصا يبلغ من العمر 35 سنة، توفي بعد تعرضه لوعكة صحية.

وأوضح البيان أن الموقوف فارق الحياة بعد نقله للمستشفى، حيث تدخل طاقم طبي مختص فور إصابته بالوعكة، ليجري نقله بعد تقديم الإسعافات الأولية له، إلى المستشفى.

وحسب البيان، فقد فتحت النيابة العامة لدى مجلس قضاء البليدة، تحقيقا في حادثة الوفاة.