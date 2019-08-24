وفاة موقوف قفز من الطابق الثاني لمحكمة الأخضرية قبل تقديمه أمام وكيل الجمهورية

لقي، أول أمس، موقوف متهم بالمتاجرة في المهلوسات، حتفه عقب فراره من المحكمة و قفزه من الطابق الثاني.

و ذلك قبيل تقديمه أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الأخضرية، غرب البويرة، لسماعه في قضية الحال. وحسب مصدر محلي، فإن الموقوف في العقد الثاني من عمره يقطن بحي الكرشيش وسط مدينة الأخضرية.

كان برفقة أعوان الشرطة لتقديمه أمام وكيل الجمهورية،وعلى حين غفلة من رجال الأمن انفلت من قبضتهم وقفز من الطابق الثاني.

وحسب ذات المصدر، فان المتهم الفار أصيب بإصابات خطيرة على مستوى الرأس والظهر بسبب ارتطامه بالأرض.

وتم تحويله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى متأثرا بجروحه. وقد قام العشرات من أقاربه وجيرانه عقب انتشار خبر وفاة الموقوف بتنظيم وقفة احتجاجية أمام المحكمة للتنديد بظروف توقيفه.

وسقوطه من الطابق الثاني، وطالب المحتجون بفتح تحقيق حول ملابسات وفاة الضحية.

هذا وقد أمر وكيل الجمهورية بذات المحكمة بفتح تحقيق في ملابسات الحادث وخلفية فرار الموقوف.