وفاة مُؤثرة شابة بالسرطان يفطر القلوب.. هذه قصة شيماء

خيم حزن كبير وواسع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، بعد وفاة المؤثرة المغربية الشابة، شيماء بن سعيد، بعد معاناتها من مرض السرطان.

نهاية مؤثرة لقصة حب تابعها ملايين المغاربة، والتي جمعت المؤثر المغربي نور الدين إبراهيمي، المعروف بـ”نوري”. وزوجته شيماء بن سعيد.

وتزوج الثنائي الصيف الماضي، وشاركا متابعيهما كل تفاصيل رحلتهما معا وتجاربهما المرحة. قبل أن تنتهي قصتهما بوفاة شيماء بعد صراع مع مرض سرطان الدم.

وتزوج نور الدين وشيماء، في جويلية 2023، وبعدها بأشهر قليلة، أصيبت شيماء بالمرض الخبيث. وظل زوجها يشارك كافة لحظات دعمه لزوجته في محنتها.

وتوفيت شيماء بن سعيد يوم الإثنين الموافق لـ19 فيفري 2024 في الإمارات العربية بعد صراع مع سرطان الدم.

وكتب زوجها الناشط المغربي: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمك الله زوجتي. بعد معاناة مع مرض السرطان توفيت المرحومة زوجتي الطاهرة أدعو لها بالرحمة. أختكم في الله، مقيمة في دولتنا ليس لها سوى زوجها فيها. كونوا لها إخوانا واحضروا الصلاة في مسجد حمودة بن علي العجمي والدفن بالفوعة”.

وشيماء بن سعيد “تيك توكر” مغربية، من مواليد عام 1996 من الدار البيضاء في المغرب.

ودرست شيماء في المعهد العالي للموسيقى في الرباط، وشاركت في برنامج ذا فويس عام 2022 ونالت المرتبة الثالثة.

كما أنها مؤثرة على موقع “تيك توك”، إذ تنشر العديد من مقاطع الفيديو المضحكة والطريفة. ويتابعها ما يزيد عن مليون ونصف متابع.

ومن الجدير ذكره أنه ظهر عليها المرض بعد فترة من زواجها لتبدأ رحلة العلاج منذ أشهر.حيث رافقها زوجها نوري حتى وفاتها الإثنين الماضي.

وضج موقع “تيك توك”، خلال الساعات الأخيرة، بمقاطع فيديو مؤثرة للراحلة شيماء، من رحلة علاجها القاسية من المرض الخبيث الذي تغلب عليها في الأخير.