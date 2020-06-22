وفاة مُدونة مغربية شهيرة بسبب عملية تجميل يثير الجدل!!

أثار خبر وفاة المدونة المغربية ونجمة مواقع التواصل الإجتماعي، إيمان بنسمينة، بسبب عملية شفط للدهون، جدلا كبيرا بالمغرب.

وحسب وسائل إعلام محلية، توفيت المغربية إيمان بنسمينة في مدينة الرباط عن عمر يناهز 32 عاماً، بسبب المضاعفات التي تعرضت لها إثر خضوعها لعملية شفط للدهون.

وأعلنت عن الوفاة القيادية الاتحادية ورئيسة الأممية الاشتراكية للنساء بالمغرب، وفاء حاجي.

وكتبت حاجي على صفحتها بأحد مواقع لاتواصل: “إبنة عمي الصغيرة إيمان.ب، البالغة من العمر 32 عاما فقط، توفيت بسبب جراحة تجميلية بسيطة لشفط الدهون”.

وأضافت ذات المتحدثة: “أبقوها في غرفة العمليات لمدة 8 ساعات، وأخفوا حالتها لمدة 3 أيام”، ملمحة إلى أن وفاتها كانت بسبب أخطاء طبية.

وأوردت تقارير إعلامية، إن عائلة المدونة، تعيش في حالة من الغضب وتريد فتح تحقيق حول تفاصيل الجراحة التجميلية التي أودت بحياة إبنتهم.