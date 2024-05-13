وفاة مُراهق في حادث مرور بتمنراست

تدخلت أفراد الوحدة الثانوية للحماية المدنية تاظروك بتمنراست، منتصف نهار اليوم الإثنين، من أجل حادث مرور وقع بالطريق الرابط بين دائرة تاظروك ومنطقة تين ترابين، خلّف وفاة شاب.

وحسب بيان لمديرية الحماية المدنية بالولاية، تمثّل الحادث في انحراف وانقلاب سيارة نفعية.

وأسفر الحادث، عن وفاة شخص في عين المكان يبلغ من العمر حوالي 17 سنة. حيث تمّ تحويل جثتة إلى مصلحة حفظ الجثث بدائرة تاظروك.

وتدعو مصالح الحماية المدنية، جميع السائقين، إلى احترام قانون المرور والرفع من درجة الحيطة والحذر حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.