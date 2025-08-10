وفاة مُسن في حادث مرور ببسكرة

تدخلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم الأحد، إثر وقوع حادث مرور مأساوي على مستوى الطريق الولائي رقم 02 الرابط بين قرية رويجل والأخوة حرزلي، ببلدية الفيضفي بسكرة، حيث خلف وفاة شخص.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تمثل الحادث في تصادم عنيف بين دراجة هوائية وسيارة.

مما أسفر عن وفاة شخص، والضحية هو رجل يبلغ من العمر 82 سنة.

وقد قامت فرق الإسعاف بنقل جثمانه إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي. فيما فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقًا لتحديد ملابسات هذا الحادث.