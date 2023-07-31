وفاة مُغامر إثر سقوطه من مبنى شاهق الإرتفاع

لقي مغامر فرنسي اشتهر بتسلقه المباني الشاهقة، حتفه، إثر سقوطه من الطابق الـ68 لإحدى البنايات السكنية في هونغ كونغ.

وتسلق ريمي لوسيدي والذي يبلغ من العمر 30 عاما، مجمع برج تريغونتر الواقع في منطقة “بيك”.

وحسب صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية، سقط المغامر من الطابق الـ68 بالمبنى، ليلقى حتفه في موقع الحادث.

وحسب تصريحات مسؤولين في هونغ كونغ، وصل لوسيدي إلى المبنى في حدود الساعة 6 مساء. وأخبر حارس الأمن أنه يزور صديقا له في الطابق الأربعين.

وأظهرت لقطات أمنية وصول لوسيدي إلى الطابق 49 من خلال المصعد، ثم استخدم الدرج لبلوغ قمة المبنى.

وتعتقد الشرطة أن لوسيدي حوصر في السقف وكان يطلب المساعدة، قبل أن يسقط أرضا.

وعبر العديد من معجبي ومتتبعي لوسيدي، المعروف بـ”ريمي إينيغما”، عن حزنهم على نهايته المأساوية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.