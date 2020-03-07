وفاة نائب بالبرلمان الإيراني بعد إصابتها بفيروس كورونا

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وفاة نائب بالبرلمان الإيراني بعد إصابتها بفيروس كورونا
بقلم نادية بن طاهر

توفيت النائبة في البرلمان الإيراني، فاطمة رهبر، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية، اليوم السبت، توفيت النائبة البرلمانية عن مدينة طهران في إيران، بفيروس كورونا والمنتشر بكثرة في البلاد.

وبحسب بيانات الصحة الإيرانية، فإن 6 من ضحايا فيروس كورونا في إيران، سياسيون ومسؤولون حكوميون.

ويخضع عدد آخر من المسؤولين بإيران للحجر الصحي بعد إصابتهم بالفيروس، بينهم نائبة الرئيس معصومة ابتكار، ونائب وزير الصحة إيراج حريرشي وموسى الشبيري الزنجاني الذي يعد من كبار المراجع الدينية في البلاد.


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