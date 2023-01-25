وفاة نائب رئيس الإتحادية الموريتانية لكرة القدم بوهران

توفي ليلة أمس اباب آمغار ديينغ، نائب رئيس الإتحادية، ورئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الموريتانية بولاية وهران.

وبعثت الإتحادية الموريتانية لكرة القدم برسالة تعزية إلى عائلة الفقيد:” ببالغ الحزن والأسى تنعي الإتحادية الموريتانية لكرة القدم اباب آمغار ديينغ نائب رئيس الإتحادية. ورئيس العصبة الوطنية لكرة القدم، الذي وافته المنية هذه الليلة. بينما كان يؤدي مهمة وطنية نبيلة في خدمة المنتخب الوطني. كأحد أعضاء الوفد المرافق للمنتخب الوطني المحلي في مشاركته في بطولة أفريقيا للمحليين بالجزائر”.

كما أشارت الإتحادية، إلى أن الفقيد يشهد له بالإلتزام والانضباط في العمل. وبصدقه وتفانيه في خدمة كرة القدم الوطنية، وبكرم أخلاقه وحسن علاقته مع الناس.

من جهته تقدم رئيس الإتحادية الموريتانية أحمد ولد يحيى، باسمه شخصيا، ونيابة عن اللجنة التنفيذية للإتحادية، وكافة موظفيها، إلى أسرة الفقيد وعائلته الكريمة، وإلى الأسرة الكروية الوطنية، بأصدق التعازي وأخلص المواساة في هذا المصاب الجلل. راجين من الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان”.

للإشارة فقد حجز المنتخب الموريتاني تذكرة العبور إلى الدور ربع النهائي من شان 2022. بعد فوزه أمس الثلاثاء على نظيره المالي بهدف دون مقابل بملعب وهران.

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