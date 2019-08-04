وفاة نائب رئيس الرابطة الوطنية والفاف تُعزي !!

قام الإتحاد الجزائري لكرة القدم بقيادة الرئيس “خير الدين زطشي” بتعزية عائلة نائب رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم “عيسى أنو” الذي وافته المنية.

ونشر الحساب الرسمي للفاف على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك” سهرة اليوم الأحد رسالة تعزية.

وجاء في الرسالة:”بكثير من الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة نائب الرابطة الوطنية لكرة القدم السيد عيسى أنو”.

“وبهذا المصاب الجلل يتقدم رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم السيد خير الدين زطشي وكل أعضاء المكتب الفيدرالي بخالص تعازيهم إلى عائلة الفقيد والعائلة الكروية الجزائرية ، راجين المولى عز وجل ان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”