وفاة نجمة باب الحارة.. الفنانة السورية فدوى محسن

توفيت الممثلة السورية فدوى محسن، نجمة مسلسل “باب الحارة” الشهير، عن عمر يناهز 82 عامًا.

ونعت نقابة الفنانين في سوريا، الفنانة، في بيان رسمي عبر صفحتها الخاصة على موقع الفيسبوك.

وكتبت الصفحة الرسمية لنقابة الفنانين في سوريا: “فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى الزميلة الفنانة القديرة فدوى محسن. ونوافيكم لاحقا بموعد الدفن والتعزية”.

كما نشر هامي البكار صورة لوالدته الراحلة عبر حسابه في “إنستغرام”، وكتب: “أمي في ذمة الله.. الله يرحمك يا أمي.. رحتي لعند أرحم الراحمين”.

ووُلدت فدوى محسن في مدينة دير الزور في 20 أكتوبر عام 1938. وقدمت خلال مسيرتها الفنية العديد من الأعمال التي تركت بصمة كبيرة في والعربية.

وبدأت فدوى محسن مشوارها الفني في عام 1992 من خلال “طرابيش”. ليكون بداية انطلاقتها الفنية التي شهدت تألقًا كبيرًا في التلفزيون والمسرح والسينما.

ومن أبرز أعمالها مسلسل “باب الحارة” الذي شاركت فيه بأكثر من جزء، إذ جسدت شخصية “أم إبراهيم”.

كما شاركت في مسلسل “ما ملكت أيمانكم” ومسلسل “قلوب صغيرة” ومسلسل “أبناء القهر” الذي عُرض في 2009.

أما في السينما، شاركت فدوى في عدة أفلام، منها “أمينة” الذي تم عرضه في عام 2018، و”رد القضاء سجن حلب” في 2016.

كما قدمت العديد من الأعمال المسرحية المميزة مثل “الملك لير” و”الزير سالم”.