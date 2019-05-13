وفاة نجمة برنامج “نجوم صغار” بنوبة قلبية مفاجئة

أعلن والد الطفلة السعودية الشهيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، دانة القحطاني، وفاتها، إثر نوبة قلبية مفاجئة.

وخيّم الحزن على رواد مواقع التواصل الإجتماعي في السعودية، بعد سماعهم خبر وفاة دانة، وهي في عمر الزهور.

ونشر والدها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة كتب فيها:”بعد قضاء الله وقدره أصيبت بنتي دانه بنوبة قلبية أدت إلى وفاتها وانتقالها من دار الدنيا إلى جوار ربها وإنا لله وإنا إليه راجعون.. أللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيراً منها”.

وكانت دانة قد حققت شهرة واسعة برفقة شقيقتيها التوأمان، غناتي ودنى القحطاني “12 عامًا”، عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

إذ حرصن دائمًا على نشر مقاطع من حياتهن الواقعية في صورة يوميات، واستطعن جذب عدد كبير من المتابعين.

ويذكر أن الشقيقات، قد شاركن في برنامج” نجوم صغار”، الذي يعرض على قناة “mbc”، من تقديم الممثل المصري أحمد حلمي.