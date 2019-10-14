وفاة نجمة بوب شهيرة تفجع قلوب محبيها وترجيحات حول إنتحارها!

تم العثور على جثة نجمة البوب الكورية الشهيرة “سولي”، في منزلها، بالعاصمة الكورية سيول، وسط ترجيحات حول وفاتها منتحرة.

وأورد موقع “الفن”، اليوم الإثنين، أن سولي “25 عاما”، تحدثت قبل أيام، لعدد من البرامج التلفزيونية، أن حياتها فارغة وأنها تعاني من الإكتئاب.

وأضاف ذات المصدر، أن نجمة البوب، تعرضت لحالات من التنمر والإساءة، عبر الإنترنت.

ونقل ذات المصدر، عن الشرطة الكورية، بأنه لم يتم تأكيد سبب وفاة الفنانة بشكل رسمي حتى الآن.

وتحقق الشرطة في سبب الوفاة المفاجئة للنجمة الكورية، مع وجود إفتراض أنها ربما تكون قد إنتحرت.

وتصدر اليوم هاشطاغ “Sulli”، الترند، عبر موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، وعبر محبوها عن حزنهم الشديد لوفاتها بهذه الطريقة الغامضة.