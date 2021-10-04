وفاة نجمة بوليوود مانيشا ياداف عن عمر 29 عاماً

توفيت نجمة بوليوود الهندية مانيشا ياداف، بعد تعرضها للإصابة بنزيف في المخ وفق التقرير الطبي الأولي لوفاتها.

ورحلت الفنانة الشابة، عن عمر ناهز 29 عاما، وسط حالة من الصدمة بين الوسط الفني الهندي.

وخيّم الحزن والصدمة على نجوم بوليوود على رحيل مانيشا ياداف.

وكتبت الممثلة باريدهى شارما: “هذا الخبر مفجع للغاية”.

مضيفة: “لم أكن على اتصال دائم بها بعد توقف عرض مسلسل “جودا أكبر”، لكن لدينا مجموعة واتس آب تسمى Mughals التي تجمع كل الممثلات المشاركات في العرض، هذه هي الطريقة التي كنا على اتصال بها، وإذا كان هناك أي شيء مهم يجب مشاركته حول حياة أي منا، فنحن نفعل ذلك في المجموعة، ومن خلال هذه المجموعة علمت بالخبر الذي صدمني”.

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