وفاة نجمة مواقع تواصل لبنانية في حادث أليم بالكويت

توفيت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي اللبنانية لينا الهاني، شقيقة الفنانة اللبنانية ​سارة الهاني​، في حادث سير أليم بالكويت.

وإصطدمت سيارة لينا الهاني بمركبة أخرى، وتم نقلها فوراً إلى إحدى المستشفيات القريبة، لا أن الأطباء أعلنوا وفاتها متأثرة بإصابات بالغة.

وشاركت الراحلة قبل ساعات من الحادث، صورتين عبر خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي. بدت فيها وهي داخل السيارة وتستعد للذهاب لأحد الأماكن.

وتفاعل المتابعون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع خبر وفاة لينا الهاني، داعين لها بالرحمة.

ونعت كل من ليا ولاميتا قانصو، والدتهما نجمة مواقع التواصل ​لينا الهاني​، وذلك على صفحتهما الخاصة.

وشاركت إبنتها الأكبر، ليا، مجموعة صور برفقة والدتها وكتبت: “اسمحوا لي أن أخبركم جميعًا عن الملاك الذي طار إلى الجنة. ماما، أتمنى أن أتمكن من إرسال رسالة نصية إليك مرة أخيرة وأخبرك أنه يجب أن تكوني الأكثر فخرًا بنفسك. لأنك منحتني ولاميتا أسعد حياة وذكرى أم مدهشة. أنت معروف أنك محبوبة من قبل الكثير من الناس. كنت أنتظر اللحظة التي أراك فيها وأعانقك مرة أخرى ولكن أعتقد أن الله كان لديه خطط أخرى ولا بأس بذلك.. ربما لم نتمكن من التعامل مع المسافة حتى جعل روحك أقرب إلى روحي… أقرب ما يمكن أن تحصل عليه”.

وتابعت: “لقد كنتِ ملاكًا منذ اليوم الأول، ورأيتك تذرفين الدموع من أجلنا، وتعملين من أجلنا. في أسوأ أيامي، جلست ونمت بجواري. أنت الشخص الأكثر راحة الذي يمكن أن يتخيله الإنسان في حياته. لقد جعلت الكثير من الأشخاص من حولك يعشقونك، وهم الآن هنا يعتنون بي وبشقيقتي.. لذا أشكرك على كونك أنت وعلى قدرتك على ترك ذكرى مثل هذه الروح الرائعة. فقط لأنك لست جسديًا هنا لا يعني أي شيء يا حبيبتي، الآن اجلسي مسترخية وشاهديني أعيش الحياة التي أعددتني لها لأنني أعرف أنك تشاهدين بابتسامة على وجهك”.