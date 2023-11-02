وفاة نجم الوداد البيضاوي المغربي عن عمر يناهز 24 عاما

أعلنت إدارة فريق الوداد البيضاوي المغربي عن وفاة لاعبها أسامة فلوح بعدما قضى عدة أسابيع في العناية المركزة بسبب حادث مروري.

و تقدمت إدارة الوداد البيضاوي بأحر التعازي لأسرة أسامة فلوح الذي غادر الحياة إلى دار البقاء بعد فترة طويلة في الإنعاش بعد تعرضه لحادث أليم في الدار البيضاء المغربية.

كما تقدمت إدارة الوداد بأحر التعازي لأسرة اللاعب في بيان لها، نشرته عبر الصفحة الرسمية لها على مواقع التواصل الإجتماعي.

للإشارة، إلى أن الوداد البيضاوي ينشط له حاليا الجزائريان زكرياء دراوي و الياس شتي.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capt