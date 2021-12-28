وفاة نجم “باب الحارة” السوري محمد الشماط

أعلنت نقابة الفنانين السورية عن وفاة الممثل محمد الشماط اليوم الثلاثاء، وذلك أثناء تواجده في الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر يناهز الـ 85 عامًا.

و في هذا السياق، عُرف الشماط الذي ولد عام 1936، بلعب دور “أبو مرزوق” في المسلسل السوري الشهير باب الحارة. و بدور ابورياح في (صح النوم).

بالمقابل بدأ الراحل مشواره الفني من المسرح، حيث كان من أوائل الذين انضموا إلى المسرح القومي في سوريا.

كما يمتلك الممثل السوري مسيرة حافلة من الأعمال سواء في المسرح أو التليفزيون، والتي امتدت مسيرته لعقود.

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