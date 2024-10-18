وفاة نجم بريطاني شهير جراء سقوطه من الشرفة!

تُوفي المغني البريطاني، ليام باين، العضو السابق في فرقة “وان دايركشن” الموسيقية، الأربعاء الماضي، جراء سقوطه من الطابق الثالث في أحد الفنادق في بوينس آيرس.

وأعلنت الشرطة، في بيان، إن “ليام جيمس باين، مؤلف الأغاني وعازف الغيتار والعضو السابق في فرقة وان دايركشن. قضى بعد سقوطه من الطابق الثالث لفندق في باليرمو”، إحدى ضواحي العاصمة الأرجنتينية.

وأوضح رئيس قسم الطوارئ الطبية في بوينس آيرس، ألبرتو كريسينتي، أنّ ليام باين تعرّض لـ”إصابات خطرة جدا بعد سقوطه”.

وقال عبر القنوات التلفزيونية المحلية “تحققنا من أنه توفي، ولم تكن هناك إمكانية لإنعاش قلبه”.

وأشار إلى أنّ أجهزة الطوارئ استُدعيت عند الساعة 17,04 بالتوقيت المحلي. وأن فريقا طبيا وصل بعد سبع دقائق و”تحقق من وفاة رجل عُلم لاحقا أنه مغن في فرقة موسيقية”.

وأكدت وزارة الخارجية البريطانية أنها على تواصل مع السلطات الأرجنتينية بشأن “وفاة مواطن بريطاني”. ورفض ناطق باسم الوزارة التعليق على الحادثة.

وحسب مجلة بيلبورد، حضر ليم باين “31 عاما”، في الثاني من أكتوبر حفلة موسيقية في بوينس آيرس. لعضو سابق في فرقة “وان دايركشن” هو نيال هوران.

وتشكلت فرقة “وان دايركشن” من خلال برنامج “ذي إكس فاكتر” للمواهب. قبل أن تصبح إحدى فرق الفتيان الأكثر تحقيقا للأرباح في العالم.

وفي ديسمبر 2019، أصدر باين أول ألبوم منفرد له بعنوان “ال بي 1”.

وولد ليام باين في 29 أوت 1993 في ولفرهامبتون، وألّف أعمالا كثيرة لفرقة “وان دايركشن”.

وفي السنوات الأخيرة، تحدث علنا عن مشاكله مع إدمان الكحول والصعوبات المرتبطة بالشهرة.

وفي مقطع فيديو نُشر عام 2023 عبر حسابه في يوتيوب، أعلن أنه دخل مركزا متخصصا للإقلاع عن إدمان الكحول.

وقال “أصبحت شخصا لم أعد أعرفه. وأنا متأكد من أنكم ما عدتم تعرفونه أيضا”.

وأعلن خلال العام الفائت أنه يعمل على ألبوم ثانٍ، وأصدر أغنية جديدة في مارس 2024.

الكشف عن سبب وفاة ليام باين

هذا وتم الإعلان عن سبب وفاة المُغني ليام باين، حيث أصُيب بكسر في الجمجمة بعد سقوطه من شرفة فندق في الطابق الثالث في بوينس آيرس عقب تأثره بتناول الممنوعات.

وكشفت نتائج التشريح الأولية بأن المُغني بفريق One Direction ليام باين، قد فارق الحياة متأثرًا بإصابات متعددة تعرض لها أثناء سقوطه. مما أدى إلى نزيف داخلي وخارجي.

حيث كان قد سقط الفنان البالغ من العمر 31 عاما من الطابق الثالث إلى ساحة فندق كاسا سور في العاصمة الأرجنتينية. قبل أن يُعلن الأطباء وفاته.

وتُجرى حاليًا اختبارات أخرى لمعرفة ما إذا كان المغني قد تناول الممنوعات والتي ربما قد تسببت في وفاته.

وكان مدير خدمة الاستجابة الطبية الطارئة SAME ألبرتو كريسنتي قد كشف في وقت سابق أن الإصابات التي تعرض لها ليام في السقوط شملت كسر في الجمجمة.

وقال كريسنتي: “وفقا لفريق الطوارئ الطبية الذي أرسل إلى مكان الحادث. كان يعاني من كسر في قاعدة الجمجمة، وهي إصابات خطيرة للغاية”.

وقال لشبكة “تي إن” التلفزيونية بإن باين قد توفى عندما وصل المسعفون.

مضيفا: “كان دورنا هو التوجه إلى هناك بسرعة وتقديم الرعاية الطبية ومحاولة إنعاشه. لكن إصاباته كانت خطيرة وفارق الحياة”.

وتم التأكد من هوية باين من قبل خدمات الطوارئ من خلال التحقق من جواز سفره. لكن الشرطة ليس لديها حتى الآن أدلة قاطعة بشأن ظروف سقوطه.