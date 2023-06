وفاة نجم تايتانك لو بالتر

توفي، لو بالتر Lew Palter نجم في فيلم الـTitanic. في منزله في لوس أنجلوس بعد صراع مع سرطان الرئة عن عمر يناهز 94 عاماً.

كما أكدت ابنة، لو، كاثرين بالتر وفاته لـ”ذا هوليوود ريبورتر” رسمياً، ولكنها كانت قد أعلنت ذلك عبر صفحتها على انستغرام.

لو بالتر لعب في فيلم التايتانيك في العام 1997 الذي قام بإخراجه جيمس كاميرون. دور رجل الأعمال اسيدور ستراوس الذي توفي برفقة زوجته.

وايسيدور هو الجد الأكبر لزوجة الرئيس التنفيذي لأوشين غيت OceanGate Expeditions ستوكتون راش، ويندي راش. الذي توفي على متن الغواصة تيتان الأسبوع الماضي مع أربعة أشخاص آخرين، خلال رحلة غوص إلى حطام التايتانيك.

إلى جانب الفيلم الشهير، شارك بالتر في عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية منذ بداية مسيرته المهنية في عالم التمثيل. في 1967. العامل المشترك بين أغلب أعماله كان دور القاضي. إذ جسد هذا الدور في أكثر من عمل من ضمنها “الاثنين الأول من أكتوبر” First Monday in October. The Flying Nun، L.A. Law، Hill Street Blues وغيرها الكثير من الأعمال.

كما اعتزل التلفزيون والسينما بعد دوره في فيلم Titanic، ولكنه استمر في المجال من خلال التعليم والتدريب. حيث عمل كمدرب وأستاذ ومخرج في مدرسة CalArts للمسرح من العام 1971 إلى تقاعده نهائياً في العام 2013. وقد نعته صفحة المدرسة على انستغرام.

بالإضافة إلى آلاف الطلاب الذين قام بتعليمهم وتدريبهم. درب عدداً من شخصيات هوليوود الشهيرة. مثل سيسلي سترونغ التي عملت في SNL، دون شيدل وإد هاريس وغيرهم.

وكان لو قد ودع زوجته المنتجة السينمائية نانسي فاوتر في نوفمبر 2020. وقد توفيت عن 64 عاماً، ولديهما ابنة واحدة كاثرين وهي التي كشفت عن وفاته، وثلاثة أحفاد.