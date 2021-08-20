وفاة نجم سينمائي وأسطورة فنون قتالية بكورونا

توفي الخميس الممثل الياباني الشهير وأسطورة الفنون القتالية، شينيتشي “سوني” تشيبا، عن عمر يناهز 83 عاما في مستشفى قرب طوكيو. بعدوى فيروس كورونا.

وأصيب النجم الياباني بالوباء أواخر جوان وبقي لفترة في بيته لكنه نقل يوم 8 أوت إلى مستشفى قرب العاصمة اليابانية. حيث تم ربطه بجهاز تنفس اصطناعي، وفارق الحياة الخميس بسبب صعوبات صحية ناجمة عن المرض.

ولعب الراحل في عشرات الأفلام اليابانية واشتهر داخل بلاده وخارجها بمهاراته في فنون القتال. كما عمل على تصميم مشاهد القتال في وقت لاحق من حياته المهنية.

وكان تشيبا يحمل أحزمة سوداء في كل من الكاراتيه والنينجوتسو والشورينجي كيمبو والجودو والكندو وكاراتيه غوجو ريو.