وفاة نجم عالمي منتحرا في عمر الـ40

توفي الراقص والمذيع والدي جي العالمي “ستيفن بوس” الشهير بـ”tWitch”، منتحرا عن عمر ناهز 40 عاما.

وأعلنت عن الخبر زوجة الفنان، “أليسون هولكر بوس” في تصريح خاص لـ People، قائلة: “عليّ أن أنقل لكم بقلب مليء بالحزن أن ستيفين قد تركنا”.

وأضافت: “أضاء ستيفن كل غرفة دخل فيها. كان يقدر العائلة والأصدقاء والمجتمع قبل كل شيء. وكانت قيادته لكل شيء مبنيّة على التفاؤل والحب بالنسبة له”.

وتابعت: “لقد كان العمود الفقري لعائلتنا، أفضل زوج وأب، ومصدر إلهام لكل محبّيه. إن القول بأنه ترك إرثاً هو أقل من الواقع، إذ أن الشعور بتأثيره الإيجابي سيستمر.”

مضيفة: “أنا متأكدة من أنه لن يأتي يوم لن نحترم فيه ذكراه. نحن نطلب الخصوصية خلال هذا الوقت العصيب بالنسبة لنا وخاصة لأطفالنا الثلاثة”.

واختتمت حديثها قائلة: “ستيفن، نحن نحبك، ونفتقدك، وسأحفظ لك دائماً آخر رقصة”.

هذا وكشفت السلطات تفاصيل تشريح جثة “بوس” وخلصت إلى أن وفاته كانت انتحارا عن طريق إصابته بعيار ناري في الرأس.

و تم العثور على “بوس” في غرفة فندق عندما وصلت السلطات إلى مكان الحادث، ولم يكشف التقرير عن تفاصيل أخرى.