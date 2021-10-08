وفاة نجم كمال الأجسام الأمريكي جورج بيترسون

توفي نجم كمال الأجسام الأمريكي جورج بيترسون، بشكل مفاجئ قبل ساعات من مشاركته في بطولة مستر أولمبيا.

وكان الراحل أحد المنافسين على لقب مستر أولمبيا لفئة وزن 212 عن عمر ناهز 37 عاما.

وكان بيترسون أحد الأبطال الأساسيين لعالم كمال الأجسام لعدة سنوات، حيث ظهر في العديد من العروض العالمية بما في ذلك الظهور في بطولة مستر أولمبيا، في 4 مناسبات، منها ثلاث مرات في فئة كلاسيك فيزيك، قبل الانتقال إلى فئة وزن 212، حتى أنه كان يتوقع أن يعود إلى المسرح الكبير في نهاية هذا الأسبوع، في أولمبيا 2021.