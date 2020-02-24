وفاة “هيرفي بورج”.. الإعلامي الفرنسي الشهير

توفي، ليلة أمس الأحد بمستشفى باريس، “هيرفي بورج” الإعلامي الفرنسي الشهير.

وأعلنت، اليوم الإثنين، عائلته خبر وفاته عن عمر الـ 86 عاما .

“هيرفي بورج” كان معروفا بموقفه المتشدد تجاه القضية الجزائرية خلال الفترة الإستعمارية، و مساندا للمواقف المناهضة للإستعمار خلال الحرب الجزائرية.

وكان الفقيد من محبي ومساندي القارة الإفريقية، وقع “هيرفي بورج” عام 2012 فيلم وثائقي بعنوان “L’Algerie au test du Power” مع المخرج “جيروم سيسكوين”.

وكان الفقيد من مواليد 1993 ومتخرج من مدرسة ليل الفرنسية للصحافة عام 1955.