وفاة والدة البطل الأولمبي توفيق مخلوفي

توفيت اليوم الاثنين، والدة البطل الأولمبي توفيق مخلوفي، المتوّج بذهبية 1500 متر بلندن 2012، وفضية 800 متر في دورة ريو ديجانيرو 2016.

وعزّت وزارة الشباب والرياضة، العداء توفيق مخلوفي، عقب فقدان والدته، وذلك في منشور عبر حسابها على “فيسبوك”.

وجاء فيه: “بسم الله الرحمن الرحيم (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي) صدق الله العظيم.

ببالغ الحزن والأسى وتسليما بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى والدة البطل الجزائري توفيق مخلوفي.

وبهذا المصاب الجلل يتقدم وزير الشباب والرياضة السيد عبد الرحمان حماد. بأخلص وأعمق التعازي والمواساة سائلين المولى العلي القدير. أن يتغمد روح الفقيدة برحمته الواسعة التي وسعت كل شيء وأن يسكنها جنات الخلود. ويلحقها بالصديقين والفائزين ويلهم ذويها وأقربائها و كل العائلة الرياضية جميل الصبر والسلوان.”