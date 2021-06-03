وفاة والدة الحارس الشاب في صفوف الخضر أسامة ملالة

أعلن الحارس الشاب في صفوف المنتخب الوطني أسامة ملالة اليوم الخميس عن وفاة والدته، حيث نشر حارش شباب باتنة الخبر على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي أنستغرام.

هذا وكان الناخب الوطني جمال بلماضي قد وجه الدعوة لحارس فريق ‫”شباب باتنة‫” لفئة أقل من 20 عاما، أسامة ملاّلة (من مواليد سنة 2003)، وهذا من أجل المشاركة في تربص المنتخب الأول، الذي إنطلق يوم 31 ماي الماضي، تحضيرا لسلسلة من الوديات التي سيخوضها أشباله شهر جوان الداخل.

وكان إستدعاء اللاعب ملالة مؤقتا فقط بسبب تأخر وصول الحراس الدوليين عز الدين دوخة، أليكسندر أوكيدجة، ورايس وهاب مبولحي.