وفاة والدة الرئيس المدير العام لـ”سوناطراك” توفيق حكار

توفيت، اليوم الثلاثاء، والدة الرئيس المدير العام لمجمع “سوناطراك” توفيق حكار. وقدمت الشركة، تعازيها لتوفيق حكار. كما جاء في رسالة التعزية “وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون” صدق الله العظيم”.

“بقلوب راضية بقضاء الله وقدره، تلقى عمال و إطارات مجمع سوناطراك نبأ وفاة المغفور لها”. “والدة توفيق حكار الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، طيب الله مثواها وأكرم نزلها”.

و”على إثر هذا المصاب الجلل، يتقدم كافة عمال و إطارات مجمع سوناطراك بصادق المواساة وبخالص التعازي لعائلة حكار”. “داعين الله العلي القدير أن يتغمد روحها الطاهرة برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان”. “إنا لله وإنا إليه راجعون”.