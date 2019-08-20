وفاة والدة الممثلة نضال الجزائري

تلقت أسرة النهار، اليوم الثلاثاء، بكل أسف خبر وفاة والدة الممثلة القديرة، نضال الجزائري.

وقالت الممثلة، “نضال”،في منشور لها عبر الفايسبوك،إن “رحماك يا رباه أمي في ذمتك..يا رب ارحم أمي وارفع عني عذاب فراقها”.

مضيفتا “اللهم ارحمها، اللهم ثبتها عند السؤال، اللهم صبرني على فراقها إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وتتواجد الفنانة القديرة نضال،في لبنان حيث ذكرت في منشور،”يا الله ما هذا العذاب لا أطيقه أبكي أمي وحيدة في لبنان”.

وأضافت ” أماه لماذا أصريتي أن أذهب إلى لبنان، وتذهبي أنت إلى الأبد، رحماك يا رب ارحمنا أمي وأنا”.

للإشارة تتواجد الممثلة نضال في بيروت، بعد تلقيها دعوة لتصوير حلقة من برنامج بيت القصيد مع الإعلامي اللبناني زاهي وهبي.

وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدم أسرة النهار، بأخلص التعازي، راجية من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة فسيح جنانه.