وفاة والدة لاعب المنتخب الجزائري كارل مجاني

فقد المدافع الدولي الجزائري السابق كارل مجاني والدته “كاترين هينريش” بعد صراع طويل مع المرض.

وكان مجاني قد غادر الدوري السعودي ليقرر العودة إلى نادي سالاز الفرنسي من أجل البقاء بالقرب من والدته.

وكان مجاني قد صرح قبل أسابيع بخصوص إعتزاله اللعب دوليا قائلا:

“كان أمرا لابد منه، وسأكون صريحا، أمي تعاني من بعض المشاكل الصحية، ومن واجبي أن أكون قريبا لها”.

وتابع: “هناك العديد من الخيارات في الحياة وعلينا أن نتخذ القرار المناسب، وقررت أن أكون قريبا من والدتي”.

في حين ختم كلامه: “مكاني الآن هو أمام أمي، وليس فوق أرضية الميدان بعيدا عنها بآلاف الكيلومترات”.