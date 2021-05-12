وفاة والدة وزير العمل والضمان الإجتماعي الهاشمي جعبوب

توفيت صبيحة اليوم الأربعاء، والدة وزير العمل والضمان الإجتماعي الهاشمي جعبوب بولاية ميلة.

ونعت الوزارة في بيان لها عبر الفايسبوك والدة الوزير جعبوب، “بمزيد من الحزن والأسى، وبقلوب خاشعة للمولى عامرة بالإيمان، تنعي وزارة العمل وفاة المشمولة برحمة الله وعفوه ورضوانه، والدة الهاشمي جعبوب، بمقر سكناها بسيدي مروان في ولاية ميلة”.

وتابعت الوزارة:” على إثر هذا الخطب الجلل، نقدم أسمى آيات التعازي والمواساة، مبتهلين الله سبحانه وتعالى أن يكرم نزلها ويوسع مدخلها وأن يمطر عليها من شآبيب رحمته ورضوانه في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان الفضيل”.