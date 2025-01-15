وفاة والدة ياسين بن زية والاتحاد الجزائري يُعزي

قدّم رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي تعازيه إلى لاعب المنتخب الوطني ياسين بن زية بعد وفاة والدته.

ونشرت الصفحة الرسمية للفاف رسالة التعزية التي تقدم بها صادي إلى لاعب كارباخ أغدام الأذري وجاء فيها:” ببالغ الحزن و الأسى تلقى رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي. نبأ وفاة والدة اللاعب الدولي ياسين بن زية”.

وتقدم صادي باسمه وباسم أعضاء مكتبه الفيدرالي إلى ياسين بن زية وكل عائلة الفقيدة. بخالص التعازي وأسمى عبارات المواساة، سائلين المولى عز وجل، أن يتغمد فقيدتهم بواسع رحمته. ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر و السلوان.