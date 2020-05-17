وفاة والد الفنانة اللبنانية جيسي عبدو في حريق كبير بشقته

توفي والد الفنانة اللبنانية، جيسي عبدو، في حريق شب داخل شقته في لبنان، بعد ظهر اليوم.

وحسب موقع “سيدتي”، أخمد عناصر من الدفاع المدني اللبناني الحريق الذي شب داخل شقة الممثلة جيسي عبدو، التي تقع في الطابق الخامس بأحد المباني السكنية.

وجاء ذلك، بعد انفجار قارورة غاز، ما أدى إلى اندلاع حريق في الشقة.

وحسب ذات المصدر، عثر العناصر على جثة مواطن متفحمة داخل الشقة، ليتبين لاحقا بأنها تعود لوالد الممثلة جيسي عبدو، الذي قضى في الحريق.

للإشارة، تتواجد جيسي عبدو حاليا في دبي، بسبب ارتباطها بتصوير احدى مسلسلاتها.