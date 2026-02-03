وفاة والد اللاعب الدولي السابق مجيد بوقرة

قدم رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، وليد صادي، تعازيه إلى الدولي السابق، والمدرب الحالي لمنتخب لبنان، مجيد بوقرة في وفاة والده.

ونشرت “الفاف” في موقعها الرسمي، بيان تعزية للمدرب السابق للمنتخب الوطني الرديف، مجيد بوقرة.

وجاء فيه: “بهذه المناسبة الأليمة، يتقدم رئيس الاتحاد. باسمه الخاص ونيابة عن كافة أعضاء المكتب الفدرالي بأحر التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى مجيد بوقرة وكل عائلة الفقيد. راجين من المولى عزّ وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.”